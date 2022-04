Sekiro Shadows Die Twice: chi è il Demone dell'Odio?

Come in altre popolari produzioni firmate FromSoftware, anche in Sekiro: Shadows Die Twice i giocatori affrontano e un gran numero di nemici e boss progressivamente sempre più difficili, in questo caso facendo però affidamento solo sulle proprie abilità con la spada, non essendoci alcuna statistica potenziabile.

Prima di iniziare vi segnaliamo che all’interno di questa guida saranno presenti spoiler pesanti sulla trama e i contenuti di Sekiro: se non volete rischiare di rovinarvi l’esperienza, dunque, vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

Uno dei boss più complicati da affrontare dell’intero gioco è il Demone dell’Odio, una creatura enorme e deforme con poteri elementali di fuoco che infesta uno dei campi di battaglia della fortezza di Ashina. Su questo demone aleggia tuttavia il mistero, e sono moltissimi i giocatori che si sono chiesti chi sia e da dove venga, poiché sembra comparire dal nulla sembrando completamente slegato dall’ambiente in cui si trova.

Ebbene, dietro al Demone dell’Odio si cela nientemeno che lo Scultore, che aiuta il Lupo durante la sua avventura salvandogli la vita e donandogli il braccio protesico. Secondo quanto possiamo intuire dai dialoghi con i personaggi e dalle descrizioni degli oggetti, lo Scultore sembrerebbe essere uno degli shinobi che aiutò Tomoe quando questi decise di recidere il cosiddetto Retaggio del Drago, e avere rapporti di amicizia con Isshin Ashina. Dopo la morte di Isshin il dolore e la rabbia per la perdita potrebbero aver così trasformato lo Scultore nel Demone dell’Odio.

