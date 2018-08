Sekiro Shadows Die Twice: la Collector's Edition è prenotabile da GameStop

La Collector's Edition di Sekiro Shadows Die Twice, il nuovo gioco di From Software in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 22 marzo 2019, è disponibile al pre-order da GameStop (in esclusiva presso i rivenditori autorizzati della catena).

Come annunciato a inizio settimana, Sekiro Shadows Die Twice riceverà una Collector's Edition con inclusi i seguenti contenuti:

Gioco completo

Statua Shinobi 18 cm

SteelBook

Libro artwork collezionabile

Mappa

Colonna sonora digitale

Replica delle monete di gioco

In calce alla notizia potete vedere come si presenta la Collector's Edition di Sekiro Shadows Die Twice: pensate di acquistarla? Questa particolare versione del gioco può essere preordinata e acquistata in esclusiva da GameStop al prezzo di 109,98 euro.

Nell'attesa che il nuovo gioco di From Software debutto il 22 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, vi lasciamo con la nostra Video Anteprima di Sekiro Shadows Die Twice basata sulla demo presente alla Gamescom 2018 di Colonia.