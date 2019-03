Sekiro Shadows Die Twice: come funziona la Resurrezione, vantaggi e penalità

Dopo avervi proposto una guida introduttiva ai combattimenti di Sekiro, di seguito vi mostriamo come funziona la meccanica della resurrezione introdotta nel nuovo action game di From Software, spiegandovi quali sono i vantaggi e le penalità a cui si andrà incontro.

A differenza di altri giochi realizzati da From Software, in Sekiro: Shadows Die Twice è possibile resuscitare dopo la morte, rimettendosi in piedi sul campo di battaglia. Una meccanica che vi invitiamo a padroneggiare al meglio, dato che potrà fare la differenza tra la vita e la morte. Letteralmente.

Come resuscitare in Sekiro

Come è lecito aspettarsi da un gioco di From Software, in Sekiro: Shadows Die Twice si morirà molto spesso. Quando la vostra salute si sarà azzerata, premete R1 (su PS4) o RB (su Xbox One) per resuscitare e rimettervi in piedi sul campo di battaglia. Questa operazione può essere effettuata solo quando l'indicatore della resurrezione è carico.

Come riempire l'indicatore della resurrezione

L'indicatore della resurrezione si trova sopra la barra della salute, nell'angolo in basso a sinistra della schermata, e si riempirà eliminando i nemici, mettendo a segno dei colpi critici ed eseguendo un colpo mortale. Una volta che l'indicatore si sarà caricato del tutto, sarete in grado di resuscitare il vostro personaggio dopo la morte. Tuttavia, ogni volta che resusciterete la malattia del Drago si diffonderà ulteriormente nel mondo di Sekiro, riducendo anche la quantità di Aiuti Divini che sarà possibile ricevere.

Cosa comporta morire e resuscitare in Sekiro?

Morire in Sekiro: Shadows Die Twice comporta il dimezzamento dei punti esperienza e dei Sen guadagnati. Come abbiamo detto sopra, inoltre, più spesso utilizzerete la meccanica della resurrezione, e più rapidamente la malattia del Drago si diffonderà nel mondo di gioco, con tutte le conseguenze che ciò può comportare a livello di trama e personaggi. Ricordiamo infatti che nel nuovo gioco di From Software sono presenti i finali multipli, e che la diffusione della malattia del Drago può ricoprire un ruolo cruciale nel determinare a quale epilogo andrete incontro.

Per saperne di più sul nuovo action game di From Software, non dimenticate di consultare le nostre impressioni su Sekiro in cui vi parliamo del livello di sfida e della longevità del gioco.