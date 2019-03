Sekiro Shadows Die Twice: come guadagnare crediti Sen velocemente

Le sfide di Sekiro sono molto impegnative: non a caso lo abbiamo definito il gioco From Software più difficile di sempre. I crediti Sen vi saranno di grande aiuto per acquisire nuove abilità e aumentare le vostre chance di sopravvivenza: vi spieghiamo come guadagnarli nel modo più rapido possibile.

Uccidere i nemici

Ucciderei i nemici è il modo più facile e diretto per guadagnare crediti Sen. Dopo aver eliminato uno o più avversari, assicuratevi di tenere premuto il tasto Quadrato/X per raccogliere tutti gli oggetti rilasciati da essi, Sen compresi. L'idea migliore per ottenere molti Sen è quella di trovare un'area con diversi nemici di basso livello, come quella situata dopo il miniboss nella periferia di Ashina. Uccidete tutti gli avversari, saccheggiateli, riposatevi a un Idolo dello Scultore, tornate nell'area con i nemici di basso livello e ripetete l'operazione. Ogni volta che vi riposerete presso un Idolo dello Scultore, infatti, i respawn dei nemici verranno ripristinati. Uccidendoli di nuovo otterrete altri crediti Sen, senza correre rischi particolari.

Portamonete

Esplorando il mondo di Sekiro troverete una vasta gamma di oggetti, tra cui i portamonete. Ognuno di questi vi concede una certa quantità di Sen, con il vantaggio che non vi verranno portati via dopo la morte. Anche se è possibile utilizzare queste borse in qualsiasi momento, vi consigliamo di conservarle e di utilizzarle solo quando necessario. Se vi affidate agli altri metodi per ottenere Sen, i portamonete vi consentiranno comunque di ottenere qualche guadagno extra.

Vendere gli oggetti inutilizzati

Potete vendere qualsiasi oggetto in vostro possesso in cambio dei Sen, ma fate attenzione a non cedere per sbaglio le risorse di cui avete bisogno, dato che potrebbe essere molto difficile recuperarle. In particolare vi consigliamo di tenervi stretti gli oggetti curativi, dal momento che ne avrete sempre bisogno. Vendere gli strumenti inutilizzati, in ogni caso, rimane un ottimo modo per ottenere qualche Sen extra.

Come procede la vostra avventura nel nuovo titolo di From Software? Se avete bisogno di qualche consiglio per padroneggiare le meccaniche e gli elementi principali del gioco, non dimenticatevi di consultare la nostra guida introduttiva di Sekiro.