Sekiro Shadows Die Twice: una mod multiplayer è in via di sviluppo

Sekiro Shadows Die Twice si è rivelato l'ennesimo, grande gioco di FromSoftware. Tuttavia, a differenza dei precedenti lavori dello studio, questo action-adventure è arrivato sul mercato privo di funzionalità multiplayer. A quanto pare, un modder sta cercando di mettere una pezza a questa mancanza su PC.

LukeYui ha infatti cominciato i lavori su una mod multigiocatore per Sekiro Shadows Die Twice che, nonostante si trovi ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, risulta essere molto promettente. Guardando in sequenza i video allegati a questa notizia potete apprezzare tutti i progressi che ha compiuto negli ultimi cinque giorni. All'inizio ha lavorato sulla connessione delle due sessioni e sul modello del giocatore ospite, dopodiché ha provveduto alla sincronizzazione: allo stato attuale, gli eventi del mondo, i proiettili e gli effetti di stato risultano sincronizzati, mentre le mosse di combattimento e gli strumenti protesici hanno delle animazioni complete. È inoltre possibile infliggere danni all'altro giocatore in ottica PvP.

Le due sessioni di gioco, come fa notare LukeYiu, girano sul medesimo PC, pertanto non è ancora attivo l'online vero e proprio. I lavori tuttavia procedono bene, e sarà interessante seguire l'evoluzione di questa mod nelle prossime settimane. Sekiro Shadows Die Twice, ricordiamo, oltre che su PC è disponibile all'acquisto anche su PlayStation 4 e Xbox One. La comunità dei modder è particolarmente attiva: qualche settimana fa vi abbiamo parlato di una mod che trasforma tutti i nemici nel boss finale!