Sekiro Shadows Die Twice compie 3 anni mentre spopola Elden Ring: lo avevate finito?

Mentre prosegue l'inarrestabile corsa di Elden Ring su PC e console di tutto il mondo, un altro gioco FromSoftware si guadagna il palcoscenico nella giornata odierna.

Con il 22 marzo 2022, si festeggia infatti il terzo anniversario di Sekiro: Shadows Die Twice, l'impegnativo Action RPG che ha preceduto l'annuncio della collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin. Esordito su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 marzo 2019, il viaggio del Lupo attraverso un cupo Giappone Feudale dai toni mistici e inquietanti ha conquistato negli anni tantissimi giocatori.

Sviluppato da FromSoftware e distribuito da Activision, Sekiro: Shadows Die Twice ha rivoluzionato parte della formula ludica tradizionale degli autori di Bloodborne e Dark Souls. Con un protagonista predefinito e una trama maggiormente lineare e strutturata, l'Action RPG ha inoltre messo a disposizione dei giocatori un'inedita libertà di movimento, tra salti, schivate e un utilissimo rampino. Armato di una sola spada, lo Shinobi protagonista di Sekiro: Shadows Die Twice ha inoltre dovuto padroneggiare un combat system particolarmente impegnativo, per il titolo FromSoftware più difficile mai pubblicato dalla software house nipponica.



Nonostante lo sviluppo condotto in parallelo, il nuovo open-world del team di Miyazaki - come raccontato nella recensione di Elden Ring del nostro Francesco Fossetti - si è rivelato meno ostico per il grande pubblico. A tre anni di distanza dal lancio di Sekiro: Shadows Die Twice cosa ne pensate, eravate riusciti a finirlo?