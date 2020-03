Sekiro Shadows Die Twice diventa ancora più difficile: ecco la Random Mod!

Sekiro: Shadows Die Twice, ultima opera firmata da From Software e Hidetaka Miyazaki, di certo non offre un basso livello di difficoltà, ma c'è chi ha comunque voluto complicare ulteriormente la sfida!

Il modder "thefifthmatt" ha infatti dato vita ad un Mod in grado di cambiare le carte in tavola all'interno del pericoloso ma affascinante mondo di gioco. Grazie al contenuto, i giocatori PC potranno avventurarsi di fatto in una sorta di nuova semi blin-run di Sekiro Shadows Die Twice. La Mod, infatti, modifica in maniera casuale la collocazione nella mappa di nemici, mini-boss e boss, oltre che di oggetti comuni e oggetti chiave. Per farsi strada lungo le terre di Ashina, potrà dunque essere necessario dare fondo a tutte le abilità del Lupo, Shinobi protagonista dell'action RPG.



Per garantire la possibilità di procedere lungo l'intera avventura, il modder ha inoltre introdotto alcune modifiche ad eventi in-game che nell'originale si verificano solamente in seguito al compimento di una specifica azione da parte del giocatore. Per avere un assaggio dei contenuti proposti dalla creazione di "thefifthmatt", in calce a questa news potete trovare alcune immagini d'anteprima, che, ovviamente, rappresentano uno spoiler sui contenuti di Sekiro: Shadows Die Twice.



In attesa di nuove informazioni su Elden Ring, gli appassionati delle produzioni From Software possono dunque tentare la sorte in questa peculiare versione del Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2019.