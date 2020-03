Sekiro Shadows Die Twice a difficoltà massima: ogni nemico è il boss finale con una Mod!

In seguito alla sua pubblicazione, avvenuta anche su PC, Sekiro: Shadows Die Twice è stato al centro dell'attenzione di molteplici Modder, che hanno nel tempo trasformato alcuni elementi del gioco From Software.

Alcune Mod hanno cercato di rendere l'impietoso Action RPG maggiormente accessibile, altri hanno modificato il Lupo con diversi personaggi, mentre altri ancora hanno invece scelto di rendere ancora più impervio il cammino verso la fine del gioco. In particolare, poco tempo fa vi abbiamo segnalato una Random Mod di Sekiro: Shadow Die Twice, con la quale ogni boss e mini-boss del gioco poteva assumere una qualsiasi posizione all'interno della mappa di Ashina. Ebbene, quest'ultima è stata utilizzata come base per la creazione di una sfida ancora più estrema.



L'utente attivo su Youtube come "Gb" ha infatti sostituito letteralmente ogni avversario e nemico presente in-game con il boss finale di Sekiro: Shadows Die Twice. Il risultato è un mondo popolato da un numero sterminato di giovani Isshin Ashina, pronti ad attaccare il Lupo da ogni angolo e direzione con le temibili tecniche della scuola Ashina. Per i più coraggiosi, segnaliamo che in apertura è disponibile una video dimostrazione della Mod in azione!



In chiusura, segnaliamo ai giocatori in attesa della prossima opera From Software che le musiche di Elden Ring saranno composte dalla medesima autrice della colonna sonora di Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice.