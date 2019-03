Sekiro Shadows Die Twice: Digital Foundry promuove la versione PS4 Pro

Approfittando dell'uscita ormai imminente di Sekiro: Shadows Die Twice e della prova concessa da From Software, il team di Digital Foundry ha provato a mettere sotto la propria lente d'ingrandimento la versione PS4 Pro dell'attesissimo action soulslike realizzato in collaborazione con Activision.

Senza entrare nel dettaglio delle dinamiche di gioco, del canocaccio narrativo e della progressione dei livelli per non cadere nella trappola dello spoiler e rovinarci il piacere della scoperta, come da prassi i ragazzi di DF hanno analizzato solo ed esclusivamente il comparto grafico dell'opera.

Sulla base dei test condotti prendendo in esame la versione PS4 di Sekiro, l'ultima epopea action ruolistica del papà di Dark Souls sembra trovarsi davvero a proprio agio sulla console mid-gen di Sony: l'immagine è pulita e chiara, l'aberrazione cromatica di Bloodborne è disabilitata così come il pesante effetto di distorsione in post-processing sui bordi dello schermo ammirato nei precedenti Souls. Merito della diversa estetica del titolo, senza dubbio, ma anche dell'esperienza maturata da From Software che si rifletterà nell'ottimizzazione del motore grafico.

L'assenza di artefatti causati dal dithering e la presenza di effetti particellari evoluti, uniti a un sistema di illuminazione dinamica decisamente meno irrealistico di quello che ha contraddistinto i precedenti lavori della software house nipponica, contribuiscono a rassicurare gli appassionati sulla bontà grafica di un titolo che, oltretutto, vanterà un framerate in grado di scalare agilmente in base alle necessità ma senza scendere mai sotto i 30fps.

Nella speranza che le altre versioni del titolo offrano un'esperienza grafica altrettanto appagante, vi lasciamo alla video analisi di cui sopra e ricordiamo a chi ci segue che Sekiro: Shadows Die Twice sarà disponibile a partire dal 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.