Sekiro Shadows Die Twice è disponibile su PS4, Xbox One e PC

I giocatori di tutto il mondo si imbarcheranno in un viaggio indimenticabile che rende la morte un nemico e un alleato, nell'attesissimo videogioco Sekiro Shadows Die Twice.

Diretto da Hidetaka Miyazaki di FromSoftware (Dark Souls e Bloodborne), Sekiro Shadows Die Twice lancia oggi un'avventura epica che introduce i giocatori in un meraviglioso mondo oscuro, pieno di nemici brutali, intensi combattimenti con le spade e avvincenti esplorazioni verticali! Il gioco è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC tramite Steam.

I giocatori scopriranno una nuova esperienza di gioco in Sekiro Shadows Die Twice mentre assumono il ruolo del "lupo con un braccio solo". Unico protagonista del gioco, il lupo è intenzionato a obbedire e proteggere usando il suo braccio protesico shinobi, appena acquisito, per ripristinare il suo onore, salvare il suo maestro The Divine Heir, e ottenere vendetta, a qualunque costo. Sekiro Shadows Die Twice offre un processo di esplorazione basata sulla ricompensa, in cui i giocatori scoprono nuovi oggetti, incontrano nuovi personaggi, affrontano sfide nascoste e apprendono di più sulla ricca tradizione del gioco, il tutto in un mondo ricco di dettagli e splendidi panorami, armi uniche, e nemici straordinari.

"Sekiro Shadows Die Twice è un gioco ambientato nell'era giapponese del Sengoku e ritrae la grande battaglia affrontata da uno shinobi solitario con un braccio solo. Paesaggi in rovina e una vivace tavolozza di colori creano un mondo fedele allo stile FromSoftware, in cui il giocatore è sempre ad un passo dalla morte. Speriamo che i nuovi e vecchi fan si godranno il viaggio del nostro shinobi; ricco di combattimenti intensi e dinamici ", ha dichiarato Hidetaka Miyazaki, direttore di Sekiro e presidente di FromSoftware.