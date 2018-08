Sekiro Shadows Die Twice doveva essere un nuovo capitolo di Tenchu

Parlando ai microfoni di Gamesindustry.biz, il community manager di From Software Yasuhiro Kitao ha rivelato un curioso retroscena sullo sviluppo di Sekiro Shadows Die Twice, dichiarando che nelle fasi iniziali del progetto c'era l'intenzione di creare un nuovo capitolo di Tenchu.

"Quando abbiamo deciso di creare qualcosa di diverso da Dark Souls e dai nostri titoli precedenti, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante realizzare un gioco a tema giapponese", spiega Kitao. "Da quel momento abbiamo deciso di concentrarci sulla figura dello shinobi e del ninja, ed è stato naturale pensare a Tenchu: del resto è una nostra IP caratterizzata proprio da questi temi. Portandoci avanti con lo sviluppo, però, il progetto ha iniziato a prendere una direzione tutta sua, allontanandosi da Tenchu per assumere una propria identità completamente autonoma", aggiunge il community manager di From Software.

Nel resto dell'intervista è intervenuto anche il producer Robert Conkey, sottolineando come Activision sia lieta di collaborare con From Software per creare una nuova IP del calibro di Shadows Die Twice. Ricordiamo che il titolo è atteso in uscita il 19 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Sapevate che Shadows Die Twice è stata premiato come il miglior gioco della Gamescom 2018 di Colonia dalla giuria? (il pubblico ha scelto invece Super Smash Bros. Ultimate).