Sekiro Shadows Die Twice esordisce al primo posto della classifica UK

Dopo aver conquistato il cuore dei giornalisti di settore pur dimostrandosi il gioco From Software più difficile di sempre, Sekiro Shadows Die Twice debutta al primo posto della classifica di vendita UK, scalzando The Division 2, Red Dead Redemption 2 e gli intramontabili FIFA 19, GTA 5 e Mario Kart 8 Deluxe.

Per From Software e Activision, il risultato commerciale conseguito nel mercato videoludico più importante d'Europa è davvero incredibile se consideriamo che i rilevamenti effettuati da GFK Chart-Track si riferiscono alle vendite registrate in Gran Bretagna nella settimana lavorativa che si è conclusa sabato 23 marzo.

Sekiro è perciò riuscito a guadagnare la testa della classifica in soli due giorni, in virtù della sua commercializzazione avvenuta il 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ma andiamo con ordine e scorriamo la classifica dei 15 titoli più venduti nella Terra d'Albione durante l'ultima settimana.

Classifica UK della settimana conclusasi il 23 marzo:

Sekiro: Shadows Die Twice Tom Clancy's The Division 2 FIFA 19 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Mario Kart 8 Deluxe The LEGO Mobie 2 Videogame Forza Horizon 4 Far Cry New Dawn New Super Mario Bro. U Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy Devil May Cry 5 Super Mario Odyssey Anthem

Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate l'analisi di Digital Foundry su prestazioni e framerate di Sekiro, più una Guida su armi e abilità da acquisire per muovere i primi passi nella spietata dimensione action di Shadows Die Twice.