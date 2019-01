Sekiro: Shadows Die Twice, From Software spiega il rapporto con Activision

Sekiro: Shadows Die Twice è senz'altro uno dei progetti più ambiziosi di From Software, il che dice già abbastanza sulla software house che ha sfornato capolavori come Bloodborne e Dark Souls. Lo studio ha recentemente parlato del loro rapporto con Activision, che distribuirà l'attesissimo titolo.

Yasuhiro Kitao, responsabile di marketing e comunicazione della software house, ha spiegato che tutto è iniziato quando il distributore ha espresso un sincero interesse verso il progetto. Gli fa eco Michelle Fonseca, di Activision: "Sekiro avrebbe aggiunto qualcosa di molto diverso e speciale alla lostra lineup".

All'epoca c'era però ancora molto lavoro da fare per definire ciò che il videogame sarebbe diventato. "Miyazaki era molto interessato nel creare qualcosa ambientato in Giappone, nello specifico nel periodo Sengoku, dal quale era particolarmente attratto, per cui abbiamo pensato che Tenchu potesse rientrare nel suo interesse. Alla fine però ci siamo resi conto entrambi che il gioco stesse divenendo qualcosa di unico e speciale, e che avrebbe dovuto essere un'esperienza a sé stante. Se l'avessimo attaccata ad una IP già conosciuta e amata dai fan, avremmo avuto le mani legate".

Kitao ha continuato: "Ci hanno offerto un aiuto in aree nelle quali non siamo esperti, e in vari test abbiamo avuto dei feedback che ci sono stati molto utili. Abbiamo avuto moltissimi stimoli dalle idee che ci hanno dato".

Fonseca ha spiegato poi i piani per la promozione del gioco, rivelando di non voler subito svelare tutto ai fan, ma di aver intenzione di lasciargli scoprire l'esperienza man mano, ecco perché non ci sono attualmente tantissime informazioni riguardo il gioco.

Stando alle sue parole inoltre, Activision avrebbe lasciato pieni poteri decisionali a From Software, che dunque dispone di carta bianca e della totale giurisdizione del progetto.

Sekiro: Shadows Die Twice sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 22 Marzo 2019. Che ne pensate di queste dichiarazioni? Cosa vi aspettate dall'attesissimo videogame?