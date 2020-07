Sekiro Shadows Die Twice: FromSoftware annuncia un enorme update!

Mentre cresce l'attesa degli appassionati di soulslike per le notizie sullo sviluppo di Elden Ring, gli autori di FromSoftware ci riproiettano nella dimensione di Sekiro Shadows Die Twice per annunciare l'arrivo di un corposo aggiornamento gratuito.

Nel ricordare che dal 22 marzo dello scorso anno Sekiro ha saputo attrarre qualcosa come cinque milioni di appassionati (in base al numero di copie vendute), gli sviluppatori giapponesi riferiscono di essere al lavoro su di un ricco update che permetterà agli utenti di sperimentare nuove soluzioni ludiche nei panni del Lupo.

Una delle sorprese più importanti di questo aggiornamento riguarderà l'introduzione di nuove sfide a cui accedere con gli Idoli dello Scultore: queste attività ci permetteranno di fronteggiare i boss precedentemente sconfitti, ma con un coefficiente di difficoltà maggiore determinato anche dalla necessità di affrontare tali sfide con l'ausilio di una singola vita.

Sempre attraverso questo aggiornamento sarà possibile accedere a nuove tipologie di abiti per il Lupo: FromSoftware precisa che tali abiti saranno puramente cosmetici e non andranno a modificare i parametri del proprio alter-ego. Di particolare interesse sarà poi l'introduzione dei Remnants, delle registrazioni ingame da massimo 30 secondi che potranno essere visualizzate dagli altri giocatori, insieme a un messaggio testuale, per consentire loro di scoprire le azioni più efficaci da compiere per superare un determinato frangente dell'avventura.

Nelle intenzioni di FromSoftware, quindi, i Remnants rappresenteranno un'evoluzione del sistema di comunicazione multiplayer della serie di Dark Souls e di Bloodborne: osservando le registrazioni dei movimenti degli utenti capiremo ad esempio come comportarci nei combattimenti con i boss, oppure riceveremo dei consigli sulle aree da esplorare. Se un membro della community assiste al proprio Remnant e lo valuta positivamente, il proprio alter-ego può rigenerare i propri HP senza l'utilizzo di oggetto consumabili o Idoli.

L'aggiornamento in questione sarà disponibile dal 29 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. La versione Google Stadia di Sekiro Shadows Die Twice, invece, riceverà automaticamente questo update sin dalla sua uscita, anch'essa prevista per il 29 ottobre di quest'anno.