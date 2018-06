Sekiro Shadows Die Twice: FromSoftware parla delle differenze con la saga di Dark Souls

Nel corso di un'intervista concessa a Dualshockers nell'ambito dell'E3 2018, Robert Conkey e Yasuhiro Kitao di FromSoftware hanno parlato delle differenze che intercorrono tra Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo titolo annunciato durante la cofnerenza Microsoft, e la saga di Dark Souls.

Come abbiamo già spiegato precedentemente, Sekiro non sarà un action GDR, bensì un action adventure. Non includerà un sistema di classi (ce ne sarà una sola, il Ninja) e neppure le statistiche. La progressione sarà possibile grazie all'acquisizione di nuove abilità e gadget nel corso dell'avventura. I giocatori saranno liberi di scegliere quali potenziare in base al proprio stile di gioco.

L'esplorazione sarà estremamente differente poiché le mappe saranno molto più verticali. Ciò significa che ci sarà tanto da scoprire e, allo stesso tempo, una maggior probabilità di perdersi qualcosa. Kitao-san ci tiene molto a questo aspetto: questa volta i giocatori potranno muoversi in tutte e tre le dimensioni, sfruttando i salti e il rampino, uno dei gadget a disposizione.

Il braccio prostetico a disposizione del protagonista aggiunge molto in termini di versatilità e permetterà di mettere a segno quelle che gli sviluppatori chiamano "arm-tool combo". Ad esempio, è possibile utilizzare il gadget del fuoco per avvolgere la spada nelle fiamme, facendo prendere fuoco ad ogni nemico che viene colpito. Un altro dei gadget, invece, permette di lanciare degli shuriken. Il protagonista potrà anche nascondersi dai nemici, caratteristica che apre tantissime altre opportunità di gameplay.

La storia, dal canto suo, verrà narrata in maniera molto simile a quanto fatto dai Souls. Anche qui lascerà grandissimo spazio all'interpretazione dei giocatori. Farà eccezione l'inizio, che sarà molto più chiaro, visto che l'obiettivo del protagonista sarà ben definito. Gli sviluppatori hanno poi specificato che Sekiro non è il suo nome, è solo un appellativo che lo descrive: in giapponese significa "lupo con una mano".

Shadows Die Twice non doveva fare parte del titolo, fu scelto solamente come tagline per il misterioso teaser dei Game Awards 2017. Ai giocatori però è piaciuto molto, ed è stato lasciato. Shadows (ombre), è un chiaro riferimento ai Ninja, mentre Die Twice (muoiono due volte) è legato alla meccanica della resurrezione e al fatto che si morirà parecchio durante l'avventura.

Sekiro: Shadows Die Twice, prodotto da Activision e diretto da Hidetaka Miyazaki, uscirà nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nei giorni scorsi abbiamo anche scoperto che il mondo di gioco sarà interconnesso come quello di Dark Souls.