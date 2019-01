Sekiro Shadows Die Twice: FromSoftware sulla Narrativa e l'Ambientazione

Nel contesto di un ampio coverage realizzato dalla Redazione di Game Informer e dedicato a Sekiro: Shadows Die Twice, Fromsoftware ha condiviso interessanti informazioni in merito a diversi aspetti di questa sua nuova, attesissima IP.

Tra le considerazioni più interessanti sul Titolo condivise dalla Software House, troviamo sicuramente quelle collegate a narrativa ed ambientazione. In entrambi questi campi, infatti, Sekiro: Shadows Die Twice ha rappresentato per FromSoftware una parziale variazione di rotta rispetto a quanto precedentemente in Bloodborne o nella Trilogia di Dark Souls.

Sul fronte della narrazione, Sekiro:Shadows Die Twice non permetterà infatti ai giocatori di creare un proprio personaggio, ma porrà invece loro nei panni di un protagonista predefinito: The Wolf. Sulle opportunità offerte da questa scelta si è espresso Hidetaka Miyazaki, che ha dichiarato: "Avere questo protagonista chiave ci permette di costruire un cast di personaggi attorno a lui, e alla sua personalità, e alla sua storia". Questo tipo di approccio, sottolinea l'Autore, consentirà di fornire al giocatore una finestra non solo sul presente vissuto dal Personaggio nel corso della sua avventura, ma anche sul suo passato.



In merito alla scelta dell'ambientazione, invece, è Yasuhiro Kitao, Manager of Marketing and Communications presso FromSofware, a commentare alcune decisioni. In particolare, Kitao ha sottolineato come la scelta dell'era Sengoku come contesto storico per Sekiro:Shadows Die Twice sia derivata anche da un'affinità tra quest'ultima e lo stile della Software House. Al suo interno possono infatti trovare posto elementi di carattere mistico o medievale. In questo senso, Kitao ribadisce che, dopotutto, stiamo comunque parlando di un Titolo di Fromsofware e di Miyazaki, affermando che "probabilmente" i giocatori "possono aspettarsi di incorrere in qualche stranezza" nel corso della propria avventura.



Cosa ne pensate di queste dichiarazioni, siete curiosi di vedere FromSoftware al lavoro su di un Progetto che esce, almeno parzialmente, dai binari delle produzioni più note della Software House?