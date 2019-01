Sekiro Shadows Die Twice: Game Informer mostra nuove scene di gioco

La redazione di Game Informer riassume le ultime novità su Sekiro: Shadows Die Twice condivise da From Software con un "vodcast" impreziosito da alcune scene di gioco inedite.

Le numerose informazioni forniteci in questo inizio di 2019 dal team di Hidetaka Miyazaki con lo speciale su Sekiro di Game Informer ci hanno permesso di scoprire le peculiarità narrative, tecniche e artistiche di questo progetto.

Pur rientrando di diritto nella "serie estesa" dei Souls che comprende capolavori come Demon's Souls, Bloodborne e la trilogia di Dark Souls (con relative espansioni post-lancio), il prossimo action ruolistico di From Software promette di evolverne le dinamiche di gioco per svecchiarne le formule più ridondanti (per non dire ripetitive) con l'infusione di elementi all'insegna dell'originalità.

Diversamente dal passato, infatti, chi deciderà di indossare i panni dello shinobi protagonista dell'ultima epopea fantasy di Miyazaki potrà godere di una maggiore libertà di esplorazione, si servirà di un albero di potenziamenti per la gestione delle abilità, dovrà padroneggiare un sistema di combattimento più frenetico e, finalmente, potrà mettere in pausa l'azione di gioco in virtù dell'assenza del multiplayer.

Il tutto, comunque, sarà immerso in un contesto ludico familiare agli appassionati dei Souls, basti citare in tal senso la presenza dell'immancabile hub centrale a cui fare ritorno ciclicamente per ottenere armi, missioni, consumabili e indicazioni varie dagli elusivi personaggi secondari.

In calce alla notizia trovate il link per ammirare gli spezzoni di gameplay inediti di Sekiro Shadows Die Twice, ma prima di lasciarvi alla visione delle nuove scene di gioco vi ricordiamo che il prossimo, ambizioso soulslike di From Software è atteso al lancio su Xbox One, PlayStation 4 e PC per l'ormai non così lontano 22 marzo.