Sekiro: Shadows Die Twice è già stato crackato, non utilizza Denuvo

Sekiro: Shadows Die Twice è sicuramente uno dei videogiochi più attesi di questo mese di Marzo, se non in generale degli ultimi mesi. Purtroppo, come accade sempre più di frequente, sembra che il titolo di FromSoftware sia già stato crackato quando manca solo un giorno alla sua uscita ufficiale.

Pare infatti che il videogame non utilizzi il dispositivo anti-tamper di Denuvo, il che potrebbe essere una delle ragioni per cui sia stato piratato a tempo di record. Sempre più giocatori chiedono infatti che le software house non dotino i propri giochi di dispositivi anti-pirateria invasivi, e il rovescio della medaglia è proprio questo.

Ovviamente ricordiamo che stiamo riportando la notizia per mero dovere di cronaca: la redazione di Everyeye tutta è fermamente contraria alla pirateria ed al suo utilizzo in ogni sua forma.

La release ufficiale del gioco è prevista tra poche ore, il 22 Marzo 2019, e sembra proprio che le attese saranno ripagate. Sekiro: Shadows Die Twice ha una media voto altissima nelle prime recensioni, e FromSoftware ha probabilmente fatto ancora una volta centro.

In attesa della recensione, tutte le informazioni che desiderate le trovate sul nostro sito, nelle prime impressioni su Sekiro: Shadows Die Twice a cura del nostro Francesco Fossetti, frutto di ben trentacinque ore di gioco.