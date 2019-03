Sekiro Shadows Die Twice in Giappone: Venduto l'82,63% delle Copie PS4 Distribuite

Sekiro: Shadows Die Twice ha esordito in tutto il mondo lo scorso venerdì 22 marzo, segnando un nuovo capitolo nella storia della Software House nipponica From Software.

Il Gioco, ambientato nel Giappone dell'era Sengoku e che vede giocatori e giocatrici impersonare uno Shinobi noto come "Il Lupo", ha goduto di un debutto decisamente favorevole. Con quasi 158.00 copie vendute, Sekiro ha conquistato la classifica giapponese, occupandone la vetta, ed ha goduto di un'accoglienza da parte di critica e pubblico talmente positiva da far emergere l'ipotesi che il Gioco possa conquistarsi il titolo di miglior nuova IP della generazione.

Una debutto assolutamente positivo, dunque, per la nuova opera di Hidetaka Miyazaki, come confermato da alcuni dati diffusi da Media Create. Secondo quanto riportato da quest'ultima, infatti, avrebbe ottenuto in Giappone un interessante risultato: circa l'82,63% delle copie della versione Playstation 4 di Sekiro inizialmente distribuite nel Paese sarebbe infatti stata venduta nel periodo compreso tra il lancio e il 24 marzo. La Compagnia ha descritto tale risultato come un "forte inizio", soprattutto considerando il fatto che si tratta di una nuova IP.



Per i Lettori e le Lettrici intrigati dall'ambientazione, dal gameplay e dal livello di sfida proposto dal Titolo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è presente la nostra Recensione di Sekiro: Shadows Die Twice, realizzata da Francesco Fossetti. Per coloro che invece si stanno già destreggiando con questa nuova creazione targata Miyazaki, segnaliamo la presenza su Everyeye di diverse guide dedicate al Gioco.