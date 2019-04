Sekiro Shadows Die Twice giocato con OneHandFra il 24 aprile alle 21:00

Nonostante sia già passato un mese dal lancio, Sekiro Shadows Die Twice continua ad essere uno dei titoli più chiacchierati del momento. Alle ore 21:00 di domani 24 aprile il gioco di FromSoftware tornerà sul canale Twitch di Everyeye con un ospite d'eccezione: OneHandFra!.

Molti di voi, probabilmente, già lo conoscono. Francesco è impossibilitato ad utilizzare la mano sinistra, condizione che tuttavia non lo ha mai impedito di dedicarsi alla sua passione preferita. Su PC utilizza un mouse specifico per MOBA con 12 pulsanti, mentre su PlayStation 4 sfrutta l'opzione per riassegnare i tasti del Dualshock 4. Calma, pazienza e dedizione gli hanno permesso di completare tutti i suoi giochi preferiti e persino di avventurarsi con risultati eccellenti in Sekiro: Shadows Die Twice, considerato da molti il titolo più difficile della ludoteca FromSoftware (anche più dei Souls!).

A partire dalle ore 21:00 di domani 24 aprile potrete approfondire la sua conoscenza, dal momento che sarà ospite de canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi. Per non rischiare di mancare all'appuntamento vi consigliamo di cliccare sul simbolo a forma di cuore in alto a destra nella home di Twitch. In questo modo, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi. Vi aspettiamo numerosi!