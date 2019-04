Sekiro: Shadows Die Twice, un giocatore lo completa utilizzando i bonghi di Donkey Kong

I titoli di FromSoftware sono generalmente noti per il loro livello di sfida più alto della media odierna. Se dunque siete tra quelli che pensano che Sekiro: Shadows Die Twice sia troppo difficile, abbiamo una storia che forse vi farà ricredere.

Un giocatore ha infatti compiuto un'impresa piuttosto singolare, riuscendo a completare il gioco utilizzando i bonghi di Donkey Kong come controller, e senza la possibilità di poter regolare la telecamera.

La... follia, è stata compiuta dall'utente di Reddit ATwerkinYoshi, che ha raccontato di aver avuto bisogno di due paia di controller-bongo, collegati attraverso un adattatore per il controller del GameCube, e personalizzandone i comandi attraverso il proprio PC.

Dopo 10 ore di gioco e circa 131 resurrezioni, l'impresa è finalmente stata portata a termine, mettendo in seria difficoltà chi pensa che il gioco di FromSoftware sia eccessivamente frustrante. Anche perché non solo la sfida è stata affrontata utilizzando tale tipo di bizzarro controller, ma come dicevamo in apertura, il giocatore era anche privo di accesso alla telecamera, giusto per rendere il tutto ancora più complicato.

Il giocatore ha dichiarato di aver tentato la sfida per vedere cosa si provasse a contrattaccare utilizzando i bonghi, rivelando che la sensazione generale fosse quella di un rhythm game piuttosto incalzante.

Che ne pensate dell'impresa? Ci provereste anche voi? Se aveste difficoltà potete sempre ricorrere alla nostra guida di Sekiro: Shadows Die Twice...