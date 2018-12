Sekiro Shadows Die Twice è il gioco più atteso su Steam

La classifica dei giochi più attesi su Steam si rivela molto interessante, con Sekiro Shadows Die Twice al primo posto: il gioco From Software è riuscito a superare titoli ben più blasonati nella lista dei Most Wanted 2019 dei clienti del marketplace di Valve.

Top Ten Steam 2019

Oltre a Sekiro Shadows Die Twice, sul podio trovano spazio anche Resident Evil 2 Remake e Metro Exodus rispettivamente in seconda e terza posizione.

Sekiro Shadows Die Twice Resident Evil 2 Metro Exodus Devil May Cry 5 Total War Three Kingdoms Biomutant The Outer Worlds Atlas Left Alive Tom Clancy's The Division 2

In classifica figurano anche Devil May Cry 5, Total War Three Kingdoms, Biomutant, The Outer Worlds, Atlas, Left Alive e Tom Clancy's The Division 2. Una top ten di "stampo console" (se escludiamo il nuovo Total War) che dimostra come i gusti del pubblico siano ormai piuttosto uniformi indipendentemente dalla piattaforma posseduta.

Per il titolo di Hidetaka Miyazaki si tratta senza dubbio di una notizia positiva, che testimonia l'alto livello di hype intorno al nuovo progetto della casa di Dark Souls e Bloodborne.