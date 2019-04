Sekiro è il gioco più venduto della settimana in Italia, The Division 2 resiste in UK

Sono arrivati i dati di vendita relativi alla scorsa settimana e, senza particolari sorprese, Sekiro: Shadows Die Twice, lo splendido ultimo lavoro di FromSoftware, si trova ancora in vetta alla classifica italiana per piattaforma e aggregata.

Si tratta di un ottimo risultato per la software house, che è riuscita a scalzare dal trono un gigante onnipresente in classifiche del genere come FIFA 19, piazzandosi così in cima. Buon risultato anche per Assassin's Creed 3 Remastered, che nonostante sia per l'appunto una revisione, peraltro neanche di uno dei titoli più amati della saga, riesce ad entrare in top ten senza particolari affanni.

Ecco dunque la classifica complessiva:

Sekiro: Shadows Die Twice Fifa 19 Yoshi's Crafted World Grand Theft Auto V Assassin's Creed 3 Remastered Tom Clancy's The Division 2 Minecraft: Nintendo Switch Edition Minecraft: PlayStation 4 Edition Assassin's Creed Odyssey Battlefield 5

Interessante notare invece che per quanto riguarda il Regno Unito, la classifica è totalmente diversa, e a guidarla è Tom' Clancy's The Division 2, mentre Sekiro si trova solo al quinto posto. A completare il podio ci sono sempre Fifa 19 in seconda posizione e Yoshi's Crafted World in terza, ma nel resto della classifica sono ancora presenti Mario Kart 8 Deluxe e Red Dead Redemption 2, ad esempio, mentre l'unico nuovo ingresso nella top 40 è quello di Super Dragon Ball Heroes: World Mission, in 26esima posizione.

Che ne pensate? Avete già letto la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice?