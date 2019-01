Sekiro Shadows Die Twice, gli sviluppatori parlano dell'utilizzo della spada

Gli autori di Sekiro: Shadows Die Twice hanno parlato dell'utilizzo della spada nell'attesissimo gioco di From Software in una recente video intervista per Game Informer, svelando di aver voluto dare un taglio diverso ai combattimenti del titolo, rispetto agli altri loro lavori.

Il lead game designer Masaru Yamamura ha infatti spiegato che lo sviluppo del gioco a un certo punto è stato deviato verso una nuova direzione, perché il sistema di utilizzo delle armi risultava troppo simile alle meccaniche già viste in Dark Souls o Bloodborne.

La differenza sostanziale tra i titoli si baserà dunque proprio sul tipo di arma: essendo in Sekiro: Shadows Die Twice l'arma principale una katana, gli sviluppatori hanno sviluppato il combat system proprio in funzione di essa.

Utilizzando quel determinato tipo di spada infatti, c'è bisogno di un approccio al combattimento fortemente basato sulla reattività ed i riflessi, soprattutto per effettuare con successo un contrattacco, per cui i giocatori avranno a disposizione un margine d'errore veramente ridotto.

Proprio per questo, ha detto Yamamura, il team si sta concentrando prevalentemente sulle animazioni del gioco, che dovranno essere precise al millimetro proprio per venire incontro ai giocatori che dovranno basars sui movimenti degli avversari per prevederne gli attacchi.

Di seguito vi mostriamo il video, che contiene anche diverse scene di gameplay inedite. Sekiro: Shadows Die Twice sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 22 Marzo 2019.