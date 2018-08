Sekiro Shadows Die Twice: gli sviluppatori stuzzicano i fan con un breve filmato

In vista dell'arrivo del primo video di gameplay alla GamesCom 2018, gli sviluppatori di Sekiro: Shadows Die Twice hanno pubblicato un breve teaser per attirare l'attenzione dei fan.

Si tratta per la precisione di un filmato di una manciata di secondi durante il quale possiamo vedere l'agile protagonista eliminare con un attacco dall'alto un avversario. Si tratta solo di una delle numerose possibilità offerte nel gioco che, stando a quanto dichiarato da chi ha avuto modo di vedere una nuova presentazione, consentirà di eliminare i nemici anche mentre si è aggrappati ad una sporgenza. Sempre secondo questa dichiarazione, il nuovo trailer in arrivo nel corso della GamesCom 2018 dovrebbe mostrare un nuovo gadget utilizzabile tramite il particolare braccio del protagonista: i coltelli da lancio.

Prima di lasciarvi al video, pubblicato su Instagram, vi ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice arriverà nei primi mesi del prossimo anno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Secondo Hidetaka Miyazaki, inoltre, non è da escludere la possibilità di vedere nel gioco una modalità New Game Plus. Il titolo dovrebbe poi vantare un livello di sfida particolarmente elevato, ma i giocatori meno abili potranno superare le difficoltà con l'astuzia.