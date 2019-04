Sekiro Shadows Die Twice: Guida al boss Toro Ardente

Dopo avervi spiegato come affrontare la boss fight di Falena, in questa mini-guida di Sekiro: Shadows Die Twice vi daremo alcuni consigli per sconfiggere il Toro Ardente, uno dei boss più impegnativi del nuovo action game di From Software.

La boss fight del Toro Ardente è una delle più frenetiche di Sekiro. Questo animale fiammeggiante si muove in continuazione, e certamente non vorrete farvi investire da tutta la sua furia. Precipitatevi sul nemico e sarete puniti, ma prendetevi il ​​vostro tempo e questa boss fight si trasformerà in una sfida lenta ma più semplice da gestire.

Il trucco per sconfiggere il Toro Ardente è infliggere un paio di colpi nella sua parte posteriore, per poi corrergli attorno. Trascorrerete la maggior parte di questa lotta inseguendovi l'un l'altro, con l'obiettivo di non finire davanti alla bestia. La postura si rigenera molto velocemente, il che significa che dovrete concentrarvi in grande misura sul danno di vitalità.

All'inizio del combattimento eliminate furtivamente il primo soldato, quindi proseguite furtivamente in modo che il toro calpesti le altre due guardie davanti. Verranno messe fuori gioco all'istante e non dovrete preoccuparvi di loro durante il combattimento.

Ora dovrete impiegare il vostro tempo a correre dietro al toro, colpendolo solo quando rallenta. Il toro girerà facendo cadere un corno sul terreno, ed è qui che potrete colpirlo con un paio di attacchi caricati. Se vi trovate di fronte a lui mentre vi sta puntando, non fatevi prendere dal panico. Potete bloccare i suoi attacchi e riposizionarvi dietro di lui.

L'unico strumento di cui avrete bisogno durante questa lotta è il Getto Ardente. Questo stordirà il toro, ma solo quando sarete abbastanza vicini. Usatelo quando il toro colpisce un muro, approfittando della sua momentanea vulnerabilità.

Non appena il Toro Ardente si avvicinerà alla morte, questo comincerà a scatenarsi sfondando l'arena. Diventerà più pericoloso, ma potete continuare a seguire la strategia del colpirlo da dietro, evitando di farvi caricare. Se sarete abbastanza fortunati, il Toro Ardente si imbatterà in un muro lasciandovi liberi di infliggere un colpo mortale.

