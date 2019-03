Sekiro Shadows Die Twice: Guida e Strategie per il Combattimento

Padroneggiare l'arte della spada in Sekiro: Shadows Die Twice sarà di fondamentale importanza per avere la meglio sui nemici. In questa mini-guida vi daremo alcuni consigli utili per padroneggiare al meglio il sistema di combattimento del nuovo gioco di From Software.

Siate aggressivi

In Sekiro la forza bruta e il tempismo sono il modo migliore per mettere fuori combattimento un nemico. Contro i boss sarà di grande aiuto mantenere un buon ritmo, alternando difesa e attacco. Continuate ad attaccare, e prendetevi il tempo che serve per studiare i movimenti dell'avversario. Attaccate, attaccate, bloccate, bloccate, attaccate: trovate il ritmo più adatto per ogni scontro.

Scoprite come evitare gli attacchi

Se un kanji appare sopra il nemico, significa che sta per effettuare un attacco non bloccabile. Ne esistono di tre tipi: spinta, spazza e presa. Le spinte possono essere neutralizzate con una mossa sbloccabile che si chiama Counter Mikiri. Per evitare le spazzate vi basterà saltare nel momento giusto, assicurandovi di atterrare sul nemico. Se l'avversario sta per effettuare una presa, invece, cercate di allontanarvi con il giusto tempismo.

Sfruttate gli approcci stealth

Usate le coperture, la vegetazione e l'ambiente circostante per rendervi invisibili ai nemici. Anche molti dei miniboss Sekiro Shadows Die Twice possono essere attaccati furtivamente, con il vantaggio di consumare istantaneamente due barre della loro salute e rendere più semplice il combattimento.

La fuga è l'opzione migliore a volte

A volte le cose potrebbero mettersi molto male. Fortunatamente, il rampino vi darà spesso la possibilità di fuggire da una situazione critica. Non c'è niente di sbagliato nella fuga, soprattutto quando diventa l'unica opzione per portare a casa la pelle. Se un nemico vi sta mettendo alle strette, allontanatevi e considerate l'idea di ritornare in un secondo momento per cogliere l'avversario di sprovvista.

L'ascia è un'arma molto efficace

Affrettatevi a sbloccare l'ascia per il vostro braccio meccanico: si tratta di una delle armi più efficaci. Oltre a sfondare gli scudi, l'ascia è in grado di infliggere una notevole quantità di danni, rilevandosi molto efficace contro i nemici comuni e i miniboss.

Drizzate le orecchie

In Sekiro Shadows Die Twice avrete la possibilità di origliare i dialoghi dei nemici: quando ne avete la possibilità, cercate di ascoltare ciò che hanno da dire. Di solito potete venire a conoscenza di alcune informazioni utili per battere un nemico in arrivo.

Sviluppate le abilità del personaggio

È facile trascurare il menu delle abilità, dal momento che Sekiro non ha un sistema di livellamento tradizionale, ma ci sono molte abilità utili da sviluppare nel corso dell'avventura. Man mano che progredite nella storia, dunque, tenete d'occhio l'albero delle skill per ottenere le abilità più adatte al vostro stile di gioco.

Se avete bisogno di spostarvi velocemente nel mondo di gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida al viaggio rapido di Sekiro.