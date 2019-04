Sekiro Shadows Die Twice: Guida e Strategie per sconfiggere Gyoubu Oniwa

Gyoubu Oniwa è il primo boss che affronterete durante la storia principale di Sekiro: Shadows Die Twice. In questa mini-guida vi daremo una serie di consigli utili per sconfiggerlo, indicandovi le migliori strategie da adottare nel combattimento.

Di seguito elenchiamo i consigli essenziali da tenere a mente durante la boss fight di Gyoubu Oniwa.

Consigli essenziali per affrontare Gyoubu Oniwa

Cercate di stare vicino a Oniwa in ogni momento dello scontro.

Non avrete la possibilità di saltare sopra gli attacchi imparabili. Imparate a evitarli.

Gli attacchi di Oniwa vengono sempre concatenati in combo da tre o quattro colpi.

Se colpite con insistenza la testa del cavallo, il boss barcollerà.

Se Oniwa si allontana abbastanza da voi, su di lui apparirà l'icona per utilizzare il rampino.

Correte verso di lui per colpirlo vicino e schivare il suo attacco.

Strategia di combattimento

L'Idolo dello Scultore più vicino a questo boss è l'Idolo della Fortezza del Castello di Ashina. Non appena Oniwa vi avrà raggiunto, per prima cosa agiterà la sua lancia in aria un paio di volte. Sfruttate questi secondi preziosi per infliggere qualche attacco sfacciato. Quando lo scontro vero e proprio avrà inizio, noterete che Oniwa costeggerà l'area intorno a voi a cavallo, disegnando degli ampi cerchi con la sua lancia.

La strategia principale di questa battaglia è stare vicino a Oniwa, in ogni momento. Più il boss si allontanerà da voi, più è probabile che abbia intenzione di caricare un attacco brutale in grado di infilzarvi.

Cercate di stare sempre vicino a Oniwa, preparandovi a parare più attacchi di fila. Il nemico tenderà a eseguire combo di 3-4 colpi, e il vostro obiettivo sarà quello di parare con successo attacco dopo attacco.

L'obiettivo della lotta sarà quello di portare al massimo l'indicatore della postura di Oniwa. Parare con successo i suoi attacchi è il modo migliore per farlo il più rapidamente possibile. Un'altra tattica è quella di non attaccare effettivamente Oniwa, e di continuare a parare ripetutamente i suoi attacchi fino a quando il suo indicatore della postura non raggiunge il massimo. Una volta che questo accade, potete infliggere un colpo mortale. Fatelo due volte e la vostra missione di sconfiggere Gyoubu Oniwa sarà compiuta.

Se avete bisogno di altri consigli per padroneggiare il combat system del gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida ai combattimenti di Sekiro. Se invece volete qualche consiglio per affrontare gli altri boss, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come sconfiggere il Guerriero Corazzato.