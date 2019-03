Sekiro Shadows Die Twice: in arrivo su PC mod per armi, nemici, texture e altro

A poche ore dal lancio di Sekiro: Shadows Die Twice su PC, la comunità dei modder si è già messa all'opera.

L'utente "Katalash" ha reato e reso disponibile al download il tool Sekiro Mod Engine, che potrà essere impiegato dai modder di tutto il mondo per modificare numerosi aspetti dell'esperienza di gioco. Grazie ad esso, potranno ad esempio rimpiazzare le texture, modificare i modelli 3D, alterare gli attributi delle armi e armature, introdurre nuovi nemici e molto, molto altro. Le possibilità messe a disposizione da questo strumento sembrano essere molteplici: ora la palla passa ai modder, che potranno letteralmente sbizzarrirsi. Siamo sicuri che non passerà molto tempo prima di poter apprezzare il frutto del loro lavoro. Se siete utenti molto esperti, potete scaricare il Sekiro Mod Engine seguendo il link allegato in calce a questa notizia. Su NexusMods sono disponibili tutte le istruzioni per installarlo.

Pur essendo già stato crackato dai pirati, Sekiro: Shadows Die Twice ha fatto registrare il miglior lancio del 2019 su Steam e il terzo miglior debutto della storia della piattaforma per un gioco giapponese, dietro solamente a Monster Hunter World e Dark Souls 3. In attesa della nostra recensione, vi consigliamo di leggere le impressioni di Francesco Fossetti su difficoltà e longevità di Sekiro: Shadow Die Twice.