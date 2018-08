Sekiro: Shadows Die Twice in azione nel primo video gameplay alla Gamescom

Durante la trasmissione IGN Live @ Gamescom, Yasuhiro Kitao di FromSoftware e Robert Conkey di Activision hanno presentato il primo video gameplay in assoluto di Sekiro: Shadows Die Twice, action adventure di From Software in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Potete ammirarlo a questo indirizzo. Il filmato è lungo più di 10 minuti e include numerosi scontri. Grazie ad esso, per la prima volta è possibile farsi un'idea ben precisa sul sistema di combattimento messo a punto da Miyazaki e il suo team, sulle meccaniche di gioco, sui nemici e sulle ambientazioni.

Cosa ve ne pare? Proprio ieri Activision e From Software hanno fatto sapere che Sekiro: Shadows Die Twice verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 22 marzo 2019. A margine dell'annuncio, hanno anche svelato la Collector's Edition, che include il gioco completo, la steelbox, la statua del protagonista, un artbook, tre repliche delle monete collezionabili in-game, la mappa di gioco e la colonna sonora digitale. I preordini verranno aperti a breve.