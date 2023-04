Sekiro Shadows Die Twice: il Lupo risplende in questa magnifica statua da collezione

Mentre i fan continuano a chiedersi se sarà mai possibile giocare il sequel di Sekiro Shadows Die Twice, si prepara ad arrivare sul mercato una bellissima statua dedicata al protagonista del titolo FromSoftware.

Prodotta da Hun Dian Studio, questo splendido pezzo da collezione è alto poco più di 40 centimetri ed è formato da una grossa base di roccia scolpita sulla quale si erge fiero il Lupo senza un braccio, intento ad estrarre la katana dal suo fodero. A differenza di quanto accade solitamente con questo tipo di statue, sembra esistere solo una variante ed il prezzo si aggira sui 350 euro. Per il momento è possibile procedere con le prenotazioni, le quali richiedono una caparra di poco più di 70 euro: in questo modo è possibile accaparrarsi un'unità dell'oggetto al momento dell'uscita, che dovrebbe avvenire nel corso del terzo trimestre del 2023.

Prima di lasciarvi al tweet che include una serie di immagini che permettono di vedere la statua da diverse angolazioni e di ammirarla in tutto il suo splendore, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulla mod di Sekiro Shadows Die Twice che trasforma il protagonista in Raiden di Metal Gear Rising.