Sekiro Shadows Die Twice: ecco a voi il Lupo in versione Pixar

Sekiro: Shadows Die Twice sta avendo sempre maggiore successo tra i giocatori di tutto il mondo e sempre più artisti stanno provando a dedicare la propria attenzione alla figura del Lupo senza un braccio, il protagonista dell'avventura.

Una di queste è subito diventata popolare tra i fan del titolo From Software a causa della grandissima cura nei dettagli. Parliamo del modello 3D del Lupo in uno stile che ricorda molto da vicino quello dei protagonisti dei film Disney Pixar. Il nome dell'artista in questione è Kontorn Boonyanate e sulla sua pagina del portale ArtStation è possibile vedere ogni singolo dettaglio della sua ultima fatica. In calce alla notizia trovate inoltre un piccolo riquadro nel quale è possibile osservare il modello del personaggio con tanto di possibilità di ruotare e zoomare.

Prima di lasciarvi alle splendide immagini, vi ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Sapevate che un folle utente ha deciso di completare l'intero titolo utilizzando i bonghi di Donkey Kong come controller? Questa sera inoltre potrete vedere una nuova live sul canale Twitch di Everyeye che vanterà la presenza di un ospite d'eccezione: OneHandFra.