Sekiro Shadows Die Twice, il manga spin-off: in video la storia di Hanbei l'Immortale!

A diversi mesi di distanza dal trionfale esordio sul mercato del neoletto Gioco dell'Anno Sekiro: Shadows Die Twice, l'universo dell'opera si espande grazie alla pubblicazione di un manga spin-off, la cui realizzazione è stata supervisionata da FromSoftware in persona.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Sekiro Side Story: Hanbei L'Immortale, il volume autoconclusivo offre un'interessante occasione per tornare ad immergersi nelle misteriose lande delle terre di Ashina. Come facilmente intuibile dal titolo, l'opera disegnata dal mangaka Shin Yamamoto ci racconta la storia di Hanbei L'Immortale, intrigante NPC che il giocatore ha modo di incontrare al Tempio in Rovina nel corso delle proprie avventure nei panni del Lupo.

Un'occasione sicuramente interessante per scoprire il passato del personaggio, ma anche per apprendere ulteriori dettagli sulle leggende delle terre di Ashina e sui suoi abitanti. A cavallo tra citazionismo e contributi originali, Sekiro Shadows Die Twice: A Side Story - Hanbei L'Immortale è un'opera pensata appositamente per gli Shinobi che ancora guardano con nostalgia al proprio viaggio nei panni del Lupo: la Redazione di Everyeye ve la racconta in un video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye.it. Vi auguriamo dunque una buona visone!