Sekiro Shadows Die Twice è la migliore nuova IP di questa generazione?

Le recensioni entusiastiche di Sekiro: Shadows Die Twice non hanno solamente contribuito a trainare le vendite dell'ultimo kolossal di From Software ma "rischiano" di incoronare il capolavoro action di Hidetaka Miyazaki come la nuova proprietà intellettuale con la media voto più alta di questa generazione!

In base ai dati raccolti dai più importanti aggregatori di recensioni online, ossia GameRankings, OpenCritic e Metacritic, Sekiro: Shadows Die Twice vanta una media voto che si attesta stabilmente sui 90 punti su 100, un giudizio che colloca l'avventura del Lupo nell'Olimpo di questa generazione videoludica assieme ad altre IP già affermate.

Se non consideriamo le serie storiche come Super Mario, God of War o Gears of War, ma anche le proprietà intellettuali più "recenti" come Red Dead Redemption, The Last of Us o Forza Horizon e le trasposizioni videoludiche di saghe cinematografiche e fumettistiche come Spider-Man, il nome di Shadows Die Twice rimane l'unico, tra le cosiddette IP "tripla A", a piazzarsi ai piani alti delle classifiche degli aggregatori di recensioni.

Nell'attesa di conoscere il vostro parere al riguardo, ricordiamo a chi ci segue che su queste pagine trovate anche la recensione di Sekiro: Shadows Die Twice a cura di Francesco Fossetti, con giudizi e approfondimenti sul videogioco From Software più difficile di sempre.