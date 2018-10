Sekiro Shadows Die Twice: Miyazaki parla di storia e gameplay, confermato il New Game Plus

Parlando ai microfoni di Polygon, Hidetaka Miyazaki è tornato a parlare di Sekiro Shadows Die Twice, svelando nuovi dettagli sulla narrazione e sulle meccaniche di gioco. Il director ha inoltre confermato la presenza del New Game Plus.

"Il nostro approccio allo storytelling è rimasto invariato rispetto a Dark Souls. Dovrete ancora esplorare per trovare tutti gli indizi da voi, così da approfondire la storia. Questa volta abbiamo un protagonista prefissato, con un ruolo ancora più incisivo sulle vicende. Gli altri personaggi ruoteranno attorno a lui, e la cosa ci ha permesso di presentare la storia e gli scenari in modo più semplice rispetto a quanto fatto in precedenza. Per i giocatori sarà ancora più facile comprendere le vicende e sentirsi legati a esse nel corso dell'avventura." spiega Hidetaka Miyazaki a proposito del comparto narrativo.

Nel resto dell'intervista, il director ha ribadito l'importanza e l'utilità degli approcci stealth in Sekiro Shadows Die Twice: "Gli approcci furtivi permettono di passare inosservati. Quando nessuno ti ha notato, puoi sorprendere gli avversari alle spalle per ottenere indizi, ad esempio sulle debolezze di altri nemici. In questo modo, inoltre, si possono conoscere anche nuovi dettagli extra sulla storia."

Infine, il director ha confermato che Shadows Die Twice includerà il New Game Plus, e che il team sta lavorando per capire come implementarlo nel modo migliore. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 22 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.