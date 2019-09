Sekiro Shadows Die Twice: la mod Boss Rush si aggiorna con nuove arene e 17 sfide inedite

Lanciata a fine luglio, la mod Boss Rush permette agli appassionati di Sekiro Shadows Die Twice di sganciarsi dagli eventi della trama per dedicarsi esclusivamente alle battaglie con i boss del kolossal di From Software. Grazie all'ultimo update, Boss Rush si arricchisce di nuove sfide e contenuti.

Il programmatore dilettante che si è occupato di questo splendido progetto, conosciuto con il nickname di TheFifthMatt, ha infatti lanciato il primo aggiornamento maggiore per Boss Rush con lo scopo di migliorare l'offerta ludica degli emuli del Lupo che desiderano saltare la storia per passare direttamente alle sfide con i boss.

Grazie alla nuova versione di Boss Rush, la mod di TheFifthMatt guadagna ben 17 battaglie aggiuntive con i miniboss affrontati durante la campagna principale, oltre a diverse nuove arene e a un sensibile ampliamento nel numero e nella varietà di oggetti da acquisire battendo questi avversari. Come per le sfide già disponibili, anche stavolta spetterà solo ed esclusivamente all'utente scegliere il miniboss con cui confrontarsi per ottenere gli oggetti consumabili e le abilità necessarie per i combattimenti con i nemici più arcigni.

Per scaricare la mod Boss Rush di Sekiro Shadows Die Twice, o per effettuare l'aggiornamento dei tool già installati su PC, vi basta seguire le indicazioni offerte dall'autore attraverso le pagine del portale NexusMods. In attesa di conoscere il vostro parere su questa interessante modalità aggiuntiva, vi riproponiamo la nostra recensione di Sekiro Shadows Die Twice con cui il buon Francesco Fossetti ne ha accompagnato il lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel mese di marzo di quest'anno.