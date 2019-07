Sekiro Shadows Die Twice: una mod permette di "saltare il gioco" per combattere i boss

Le sfide con i boss di Sekiro sono uno degli elementi più apprezzati del kolossal di From Software. Non c'è da sorprendersi, quindi se la vulcanica scena dei modder di Shadows Die Twice decide di correre in soccorso di chi vuole dedicarsi esclusivamente alle battaglie con i boss proponendo loro una mod apposita.

Lo sviluppatore amatoriale conosciuto nella scena come Thefifthmatt ha pubblicato su NexusMods il suo tool che permette agli emuli del Lupo di accedere agli scontri con i boss della dimensione fantasy di Sekiro Shadows Die Twice senza dover necessariamente progredire nella storia o affrontare le sfide con i nemici "minori".

Dal punto prettamente contenutistico, la mod in questione non interviene sugli elementi di gameplay e sulla progressione della campagna principale ma si limita ad aggiungere una modalità supplementare dove poter scegliere, senza alcuna limitazione di sorta, la sfida con il boss che si desidera affrontare. Ciò che rende davvero interessante l'approccio adottato da Thefifthmatt è la possibilità, per l'utente, di acquisire esperienza e denaro da spendere ingame dopo aver conseguito ogni vittoria: starà al giocatore, quindi, capire quale boss affrontare di volta in volta per ottenere gli oggetti consumabili e le abilità necessarie prima di incrociare la katana con i boss più arcigni.

In cima alla notizia trovate un filmato esplicativo della mod Boss Rush di Sekiro: fateci sapere cosa ne pensate, non prima però di ammirare lo spettacolare PC a tema Sekiro realizzato da Nvidia e immergervi insieme a noi nelle atmosfere del Giappone con l'approfondimento di Cristina Bona.