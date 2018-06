Sekiro Shadows Die Twice: il mondo sarà interconnesso come quello del primo Dark Souls

Nel corso di un'intervista concessa a IGN, Yasuhiko Kitao di FromSoftware ha parlato del mondo di Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo titolo dello studio giapponese svelato durante la confrenza di Microsoft all'E3 2018.

A tal proposito, ha svelato che il mondo di gioco sarà interconnesso e strutturalmente molto simile a quello del primo Dark Souls, nel quale "ci sono aree multiple collegate tra loro attraverso differenti percorsi". Ha poi aggiunto che "non ci sarà una sola strada da intraprendere. I giocatori troveranno dinanzi a loro differenti aree, e dovranno scegliere quale esplorare per prima".

Cosa ve ne pare di questa caratteristica del gioco? Ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice è prodotto da Activision e diretto da Hidetaka Miyazaki. La sua pubblicazione è prevista nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo non è un action RPG come i precedenti lavori della compagnia, bensì un action adventure, che peraltro non includerà alcun tipo di componente online. Sarà ambientato in Giappone durante l'Era Sengoku, ma sarà caratterizzato da elementi sovrannaturali.