Sekiro: Shadows Die Twice non includerà alcun tipo di componente online

La conferenza di Microsoft andata in onda domenica sera si è rivelata incredibilmente ricca di annunci. Sono stati mostrati numerosi titoli, tra i quali ha spiccato senza ombra di dubbio Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo progetto di FromSoftware prodotto da Activision.

Ora stanno cominciando ad emergere i primi dettagli sul progetto. Gli sviluppatori hanno infatti confermato che Sekiro: Shadows Die Twice non includerà alcun tipo di funzionalità online e che potrà essere giocato solo ed esclusivamente in single player. Gli amanti dei precedenti lavori della compagnia, quindi, non troveranno meccaniche come la cooperativa, le invasioni, i patti, i messaggi e tutto ciò che era incluso nei Souls e Bloodborne.

Sekiro, quindi, è un action/adventure godibile interamente in modalità offline. Cosa ne pensate al riguardo? Siete felici, o le meccaniche multiplayer dei precedenti Souls vi mancheranno? Diteci la vostra nei commenti! Intanto, vi ricordiamo che il titolo verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC in una non meglio precisata data del prossimo anno. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Sekiro: Shadows Die Twice a cura del nostro Francesco Fossetti, che ha avuto modo di testarlo in quel di Los Angeles.