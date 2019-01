Sekiro Shadows Die Twice non supporterà il Multiplayer Online: FromSoftware spiega perchè

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione della nuova, attesissima IP di FromSoftware, un reportage realizzato dalla Redazione di Game Informer ci consente di scoprire ulteriori dettagli in merito al nuovo progetto di Miyazaki.

Se in una precedente news, vi avevamo aggiornato sul sistema di progressione del personaggio, in questa ci concentreremo invece sulla tematica del multiplayer online. Nonostante i precedenti Titoli della Software House, quali la trilogia di Dark Souls o Bloodborne, offrissero una propria peculiare forma di interazione tra videogiocatori, Sekiro: Shadows Die Twice ne sarà, invece, del tutto priva. Sulle ragioni di questa scelta, è intervenuto Yasuhiro Kitao, Manager of Marketing e Comnunication presso FromSoftware.

Quest'ultimo ha infatti rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito alla Redazione di Game Informer. Tra le implicazioni positive dell'assenza di una forma di multiplayer online, Kitao ha infatti citato la maggiore libertà creativa che questa scelta ha concesso al team di sviluppo. Queste le sue parole: "Quando creiamo queste aree di gioco, non dobbiamo tenere in considerazione il modo in cui i giocatori opereranno l'uno con l'altro in queste mappe [...] Quindi ci permette, ancora, di perfezionare l'esperienza del giocatore, e di trarre realmente vantaggio da quell'assenza di restrizioni che sono presenti quando si crea un gioco basato sul multiplayer, e lasciare correre libera la nostra immaginazione in questi luoghi". Cosa ne pensate, vi mancherà la possibilità di cooperare o di invadere altri giocatori?



Per i videogiocatori particolarmente legate alle tradizionali feature dei Titoli di casa FromSoftware, sottolineiamo tuttavia che Kitao non ne ha escluso, in futuro, un ritorno: "Certamente, qui a From, amiamo questi elementi online. [...] Noi amiamo creare i nostri personaggi esattamente come chiunque altro. Speriamo che i giocatori non vedano l'ora di di qualcosa in futuro in cui noi possiamo fare ritorno a questo, ma per ora, Sekiro ha molto un'identità propria". In effetti, ricordiamo ai Lettori che FromSoftware ha in cantiere ben due progetti ancora non annunciati. Nel frattempo, Sekiro: Shadows Die Twice sembra promettere di avere una propria identità ben definita. Ricordiamo che il Gioco sarà disponibile dal 22 marzo, quanto lo state attendendo?