Sekiro Shadows Die Twice: la nuova Video Anteprima in attesa della Recensione

Mancano meno di 24 ore all'atteso debutto di Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo ambizioso titolo con cui From Software ha cercato di alzare ulteriormente l'asticella qualitativa dei suoi lavori (oltre al livello del suo intrinseco "sadismo" videoludico).

Il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di provare con mano la build finale di Sekiro e di immergersi a capofitto all'interno di questo nuovo affascinante universo interattivo ideato dagli autori di Dark Souls e Bloodborne. Ciò che ha scoperto, è un titolo dalle grandi potenzialità, che punta tutto su un gameplay rapido, frenetico, estremamente tecnico, tarato su una difficoltà persino superiore rispetto ai precedenti lavori della software house nipponica. Il modus operandi del director Hidetaka Miyazaki risulta immediatamente riconoscibile anche quando ci soffermiamo ad ammirare gli scorci che le interconnesse ambientazioni di Ashina ci offrono, o quando ci allontaniamo dal campo di battaglia per prestare attenzione alla "narrativa silenziosa" di cui From Software si è resa celebre con i suoi titoli (in Sekiro sarà tuttavia presente una trama più esplicita e lineare rispetto alla struttura decisamente più frammentaria dei "Soulsborne").

Vi lasciamo dunque alla Video Anteprima di Sekiro: Shadows Die Twice che trovate in cima alla notizia. Ricordiamo che il nuovo gioco di From Software arriverà sugli scaffali domani, venerdì 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Digital Foundry ha analizzato il comparto grafico e le prestazioni tecniche della nuova fatica degli autori di Dark Souls.