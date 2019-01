Sekiro Shadows Die Twice: nuove informazioni sul gioco dal rating ESRB

L'Entertainment Software Rating Board, l'ente statunitense e canadese preposto alla classificazione dei giochi, ha passato al vaglio Sekiro: Shadows Die Twice e, come era logico attendersi, ha deciso di assegnare una valutazione "Mature" (equivalente al nostro PEGI 18) all'attesissimo soulslike di From Software e Activision.

La scheda dell'ESRB che descrive l'ambizioso action diretto da Hidetaka Miyazaki ci offre una veloce panoramica sugli elementi che andranno a caratterizzare la storia, la giocabilità e il comparto grafico dell'opera.

L'introduzione della scheda spiega infatti che "Sekiro Shadows Die Twice è un titolo d'azione e avventura in cui i giocatori assumono il ruolo di uno shinobi del Giappone feudale caduto in disgrazia e chiamato a compiere una missione per salvare il suo signore (o maestro, ndr). I giocatori usano spade e un braccio prostetico per combattere i membri di un clan nemico e fronteggiare demoni e creature soprannaturali".

Superato il preambolo riassuntivo che tratteggia per sommi capi l'avventura che ci attende interpretando il guerriero solitario della nuova fatica degli autori di Dark Souls, i curatori dell'ESRB entrano nel dettaglio delle meccaniche di gioco e dell'esperienza grafica proposta dal titolo spiegando che "si verificano grandi schizzi di sangue quando i nemici vengono uccisi, con decapitazioni e smembramenti provocati da alcuni attacchi. I filmati ritraggono ulteriori atti di violenza, come un uomo impalato al petto con una katana e un bambino pugnalato con una spada in una sequenza fuori schermo".

L'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice è prevista per l'ormai non troppo lontano 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.