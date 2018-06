Sekiro Shadows Die Twice: nuovi dettagli su gameplay e ambientazione

Dopo il reveal ufficiale del gioco ospitato sul palcoscenico Microsoft, From Software è tornata a parlare di Sekiro Shadows Die Twice, svelando ulteriori dettagli sul gameplay, sulle ambientazioni e sui possibili approcci al combattimento.

Nonostante il gioco sia ambientato in Giappone durante l'Era Sengoku, l'ambientazione e i nemici che saremo chiamati ad affrontare non apparterranno al nostro mondo: tra castelli mai esistiti, strutture impossibili e creature mostruose, infatti, Sekiro Shadows Die Twice richiamerà un immaginario fantastico e surreale, abbandonando ogni pretesa di fedeltà storica.

Parlando invece delle meccaniche di gioco, From Software ha ribadito la presenza degli approcci stealth, specificando però che non saranno obbligatori. Le mosse furtive ci permetteranno di ottenere diversi vantaggi tattici in battaglia, ma l'esito dello scontro non verrà compromesso irrimediabilmente nel caso venissimo scoperti dal nemico. Confermata inoltre l'inclusione di diverse classi, con la possibilità di personalizzare il proprio stile di gioco. Gli sviluppatori hanno parlato anche di una meccanica di "resurrezione" che ci consentirà di tornare in vita sul campo di battaglia: il suo utilizzo sarà comunque limitato secondo determinate restrizioni, e non faciliterà in alcun modo il grado di sfida.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul titolo, sulle nostre pagine potete guardare la Video Anteprima di Sekiro Shadows Die Twice.