Sekiro Shadows Die Twice, nuovi rumor sull'assenza di DLC: colpa di Elden Ring?

Nei mesi scorsi i dataminer hanno scoperto alcuni contenuti tagliati da Sekiro Shadows Die Twice e questo ha portato molti a ipotizzare la possibile uscita di futuri DLC con il materiale in questione. Sembra però che le cose non andranno esattamente così...

L'insider taepoppuri (lo stesso che ha svelato per primo l'esistenza di Elden Ring) ha confermato che FromSoftware non sta attualmente lavorando su contenuti aggiuntivi per Sekiro, che viene considerata una esperienza "fatta e finita" e dunque senza bisogno di DLC. La fonte fa sapere che From avrebbe potuto pensare a contenuti aggiuntivi visto il successo del gioco ma i lavori su Elden Ring proseguono a ritmo frenetico ed al momento Miyazaki ed il suo team sono concentrati anima e corpo sul prossimo progetto.

Elden Ring è stato annunciato all'E3 di Los Angeles con un breve teaser diffuso dal publisher Bandai Namco, restiamo in attesa di ulteriori informazioni su questo titolo realizzato il collaborazione con George R.R. Martin.