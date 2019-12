Sekiro Shadows Die Twice: il nuovo video celebra il premio di Game of the Year ai TGS 2019

Dal canale YouTube di PlayStation, SIE omaggia Sekiro Shadows Die Twice con un video che celebra il GOTY 2019 e i riconoscimenti ottenuti da From Software nel corso dell'ultima edizione dei The Game Awards di Los Angeles.

Con questo splendido "Accolade Trailer" che ricorda il premio di Gioco dell'Anno di Sekiro e l'incredibile media voto ottenuta su Metacritic attraverso le recensioni internazionali, i curatori dei canali social di Sony tributano tutti gli onori del caso al team di From Software e all'eroe del loro ultimo kolossal action ruolistico.

A dispetto di un livello di difficoltà ai limiti del punitivo, l'avventura del Lupo ha saputo attrarre una nuova schiera di giocatori al genere (un tempo di nicchia) dei soulsike, riuscendo al contempo a soddisfare appieno i gusti e le esigenze degli appassionati di lunga data.

Prima di lasciarvi al nuovo video dedicato al GOTY di Sekiro Shadows Die Twice, vi ricordiamo che i ragazzi di From Software sono attualmente impegnati su un altro grande progetto che si candida sin da adesso a conquistare la statuetta del Game of the Year del 2020, ossia il soulslike fantasy Elden Ring realizzato in collaborazione con George R.R. Martin. Qualora foste interessati ad approfondire l'argomento, vi rimandiamo al nostro speciale su Elden Ring e il simbolismo celtico.