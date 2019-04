Sekiro Shadows Die Twice: come ottenere e usare tutti i Ninjutsu

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Sekiro, il nuovo gioco di From Software è uno dei più difficili mai realizzati dalla software house giapponese. Per avere una marcia in più nei combattimenti, sarà di fondamentale importanza acquisire le tecniche Ninjutsu: vi spieghiamo come fare.

Di seguito vi mostriamo come sbloccare le tre tecniche Ninjutsu disponibili in Sekiro: Shadows Die Twice.

Ninjutsu del Fumo di Sangue

La prima tecnica che sbloccherete è il Ninjutsu del Fumo di Sangue, ottenibile dopo aver sconfitto Genichiro Ashina all'Osservatorio del Castello Ashina. L'uso di questo Ninjutsu implica il consumo di Emblemi Spiritici, ma consentirà di trasformare il sangue delle vostre vittime in una nube di fumo, permettendovi di celare la vostra presenza per mettere a segno dei colpi mortali.

Ninjutsu del Burattinaio

Il Ninjutsu del Burattinaio è una tecnica molto utile e potente: al costo di 5 Emblemi Spiritici vi consentirà di prendere il controllo dei nemici, facendoli combattere al vostro fianco. In alcuni casi, inoltre, questo Ninjutsu andrà usato per risolvere dei puzzle ambientali. Per sbloccarlo dovrete sconfiggere le quattro Scimmie del Tempio alle Sale dell'Illusione.

Ninjutsu di Concessione

Il Ninjutsu di Concessione è il più letale e dispendioso del gioco. Questa tecnica ricalca le potenzialità della Lama Mortale, con la differenza che non sortirà alcun effetto sugli immortali, il tutto al costo di sette Emblemi Spiritici. Per ottenerla dovrete eliminare definitivamente la Scimmia Guardiana, dopo aver sconfitto il Drago Divino nel Palazzo della Sorgente. Viaggiate fino all'Idolo dello Scultore: Abissi di Ashina e proseguite lungo la strada che porta alla Foresta Nascosta, passando per la grotta macchiata di sangue. Ad attendervi ci sarà la Scimmia Guardiana senza testa: fatela fuori per ottenere il Ninjutsu di Concessione.

Se avete bisogno di potenziare ulteriormente le vostre abilità di Sekiro, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come ottenere tutti gli Strumenti Prostetici.