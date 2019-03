Sekiro Shadows Die Twice pesa soltanto 12GB su Xbox One

Sekiro: Shadows Die Twice sarà finalmente pubblicato da Activision la prossima settimana. La pagina Xbox One del del nuovo gioco action sviluppato da From Software è stata recentemente aggiornata, svelandoci il peso dell'edizione digitale del titolo.

Come potete osservare tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Sekiro: Shadows Die Twice peserà su Xbox One soltanto 12.58GB, un'inezia se consideriamo la mole di dati che i giocatori si ritrovano solitamente a dover scaricare prima di poter effettivamente giocare i titoli moderni. Un dato che potrebbe stare ad indicare una presenza non troppo massiccia di cutscene, o quantomeno di filmati pre-renderizzati, come del resto è storicamente accaduto nella serie di Dark Souls e in Bloodborne. Tuttavia si tratta di una mera speculazione, e non è da escludere che From Software abbia semplicemente attuato un egregio lavoro di ottimizzazione dei file interni del titolo.

Ricordiamo ai lettori che Sekiro: Shadows Die Twice sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 marzo. Il nuovo gioco sviluppato da From Software e diretto da Hidetaka Miyazaki si è recentemente mostrato con lo spettacolare trailer di lancio in italiano. Se siete curiosi di approfondire il gioco, vi rimandiamo all'Anteprima di Everyeye.it e a quella di Sabaku no Maiku, con cui abbiamo collaborato per analizzare le novità del nuovo progetto degli autori di Dark Souls.