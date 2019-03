Sekiro Shadows Die Twice su Playstation 4: Download e Day One Patch

Sekiro: Shadows Die Twice, l'attesa nuova creatura di Casa From Software, si prepara all'esordio sul mercato videoludico. Previsto per venerdì 22 marzo, a quest'ultimo mancano ormai infatti pochissimi giorni.

Non stupisce dunque che inizino a diffondersi primi dettagli in merito alle dimensioni del Gioco ed allo spazio in memoria richiesto per il download su console. Sulle pagine di Everyeye vi avevamo già presentato i dati relativi alla versione Xbox One di Sekiro: Shadows Die Twice, il cui peso dovrebbe attestarsi sui 12,58 GB. Secondo quanto riportato da Playstation Universe, questo dato dovrebbe risultare pressochè il medesimo anche per la versione Playstation 4 del Gioco From Software. Il portale riporta infatti una dimensione del file pari a circa 12,52 GB. La medesima fonte indica inoltre dettagli in merito alla Day One Patch di Sekiro: Shadows Die Twice, le cui dimensioni dovrebbero equivalere a circa 3,671 GB.



Ricordiamo ai Lettori e alle Lettrici che non vedono l'ora di poter mettere le mani sulla nuova ed intrigante produzione From Software che, in attesa della Recensione del Gioco, è disponibile sulle pagine di Everyeye un corposo provato di Sekiro: Shadows Die Twice, all'interno del quale il nostro Francesco Fossetti vi accompagna alla scoperta di alcune delle meccaniche del Titolo.