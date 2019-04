Sekiro Shadows Die Twice su Playstation 4: i migliori scatti in-game selezionati da Sony!

Nell'ambito dell'iniziativa Share of the Week, Sony sfida Giocatori e Giocatrici attivi su Playstation 4 a cimentarsi con l'arte della fotografia in-game.

Protagonista dell'ultima edizione di questo concorso a cadenza settimanale è stata l'ultima creazione videoludica di Casa From Software, recentemente celebrata dalla Software House tramite la pubblicazione di un Trailer di Sekiro con le citazioni della critica videoludica internazionale. Come da tradizione, i Giocatori si sono dedicati con passione alla sfida, immortalando le proprie avventure nel Giappone dell'Era Sengoku da diversi punti di vista. Potete trovare gli scatti vincitori di questa edizione di Share of the Week direttamente in calce a questa news: qual è il vostro parere in merito, avete un'immagine preferita?

Vi ricordiamo che, per chi ancora non si è avventurato all'interno dell'universo narrativo della nuova opera di Miyazaki, è presente sulle pagine di Everyeye la nostra Recensione di Sekiro: Shadows Die Twice. A Lettori e Lettrici che invece hanno già mosso i primi passi all'interno del Gioco segnaliamo la pubblicazione di diverse guide inerenti al gioco, tra cui una interamente dedicata alla posizione degli strumenti prostetici di Sekiro. Infine, in chiusura, vi anticipiamo che il prossimo appuntamento con Share of the Week avrà come protagonisti scatti in-game dedicati alla Primavera!