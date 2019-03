Sekiro Shadows Die Twice: la posizione di tutti i Semi di Zucca

Dopo avervi fornito alcune strategie per il combattimento, in questa mini-guida di Sekiro: Shadows Die Twice vi mostreremo la posizione di tutti i Semi di Zucca. Una volta ottenuti, questi oggetti permettono di aumentare la salute massima del protagonista.

Dove trovare tutti i Semi di Zucca

Una volta raccolti, i Semi di Zucca andranno portati a Emma (presso il tempio in rovina) per far aumentare la capienza della nostra fiaschetta. Di seguito elenchiamo le posizioni di questi oggetti: ce ne sono in tutto 9 sparsi nel mondo di gioco.

Seme di Zucca 1

Il primo Seme di Zucca sarà ottenibile sconfiggendo il Generale Naomori Kawarada, miniboss che troverete dopo aver scavalcato la cinta muraria dietro la statua di Buddha. Cercate di coglierlo di sorpresa con un attacco furtivo, sconfiggetelo e raccogliete il bottino.

Seme di Zucca 2

Il secondo Seme di Zucca può essere trovato nella stessa area di quello precedente, all'interno di un edificio nel quale potrete accedere attraverso una fessura sul tetto.

Seme di Zucca 3

Questo Seme potrà essere acquistato da un mercante al prezzo di 100 Sen. Se ne siete a corto, potete consultare la nostra guida che vi spiega come guadagnare crediti Sen velocemente.

Seme di Zucca 4

Prima di salire la scalinata del Castello Ashina, arrampicatevi a destra con il rampino e scalate i tetti fino a raggiungere la finestra a forma di campana. Entrate all'interno dell'edificio e aprite il forziere: all'interno troverete un Seme di Zucca.

Seme di Zucca 5

In questo caso dovrete parlare con un NPC che si trova nell'area del Castello Ashina. Sconfiggete tutti i nemici nei dintorni e tornate da lui per ottenere il Seme di Zucca.

Seme di Zucca 6

Questo Seme di Zucca verrà venduto da un mercante al Tempio Dilapidato. Per acquistarlo dovrete sborsare 2000 Sen.

Seme di Zucca 7

Per trovare questo Seme di Zucca dovrete esplorare le profondità della Valle del Santuario. Il Seme si trova all'interno di una piccola grotta.

Seme di Zucca 8

Entrate nel Tempio Senpou e raggiungete la stanza con tre monaci che pregano: il seme di zucca sarà proprio in questa zona. La visiterete nel corso dell'avventura, quindi sarà semplice trovarlo.

Seme di Zucca 9

L'ultimo Seme di Zucca si trova all'interno del villaggio Mibu, ai piedi delle grandi radici di un albero. State attenti ai nemici presenti nei dintorni.

Per individuare più facilmente tutti i Semi di Zucca, potete guardare il video riportato in cima. Fortunatamente, nessuno di questi oggetti è mancabile, dunque potrete raccoglierli in qualsiasi momento della trama di gioco.